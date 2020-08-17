День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев

В августе у украинцев будет дополнительный выходной день по случаю Дня Независимости, который пройдет без парада, но с возложением цветов.

Таким образом, украинцев ожидает 3 дня выходных подряд – традиционные суббота и воскресенье (22 и 23 августа), к которым прибавляется выходной на День независимости в понедельник.

Накануне Дня независимости, украинцы также будут отмечать День государственного флага – в воскресенье 23 августа.

Выходные дни в августе: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.



А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.



Также Кабмин приготовил график переноса рабочих дней на 2021 год.



Кроме того, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.



Тем временем министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День Независимости.

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