День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев

В августе у украинцев будет дополнительный выходной день по случаю Дня Независимости, который пройдет без парада, но с возложением цветов. Таким образом, украинцев ожидает 3 дня выходных подряд – традиционные суббота и воскресенье (22 и 23 августа), к которым прибавляется выходной на День независимости в понедельник. Накануне Дня независимости, украинцы также будут отмечать День государственного флага – в воскресенье 23 августа. Выходные дни в августе: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. Также Кабмин приготовил график переноса рабочих дней на 2021 год. Кроме того, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.Тем временем министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День Независимости.