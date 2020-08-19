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19 августа 2020, среда, 10:42 11 Инфографика
Общество 2020-08-19T10:42:17+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

Валерия Драгомирова
День независимости, Укрзализныця, Дополнительные поезда
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как у украинцев будет дополнительный выходной 24 августа, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram. 

  • №224 / 223 Одесса - Киев (осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях);
  • №167 / 168 Одесса - Львов (осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа в обоих направлениях).

Дополнительные поезда ко Дню Независимости. Инфографика: Дополнительные поезда ко Дню Независимости. Инфографика: "Укрзализныця"

Билеты с сегодняшнего дня можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Ранее Українські Новини писали, как в Украине будут праздновать День Независимости. Празднование пройдет без парада, но с возложением цветов. 

Также ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.

Кроме того, мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. 

Тем временем министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День Независимости

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