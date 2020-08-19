"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

В то время, как у украинцев будет дополнительный выходной 24 августа, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram. №224 \/ 223 Одесса - Киев (осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях); №167 \/ 168 Одесса - Львов (осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа в обоих направлениях). Дополнительные поезда ко Дню Независимости. Инфографика: "Укрзализныця" Билеты с сегодняшнего дня можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Ранее Українські Новини писали, как в Украине будут праздновать День Независимости. Празднование пройдет без парада, но с возложением цветов. Также ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.Кроме того, мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. Тем временем министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День Независимости.