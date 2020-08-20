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20 серпня 2020, четвер, 07:30 10
Бізнес 2020-08-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
На День Незалежності "Нова пошта" буде працювати за скороченим графіком

На День Незалежності "Нова пошта" буде працювати за скороченим графіком

Кира Молчанова
Нова пошта, Поштові посилки, День незалежності України
Нова пошта. Фото: instagram.com/novaposhta.official
Нова пошта. Фото: instagram.com/novaposhta.official

На День Незалежності, який в Україні офіційно оголошено вихідним днем, відділення "Нової пошти" працюватимуть за графіком суботи. Тобто до 18:00.

Про це Українським Новинам повідомили в службі підтримки компанії.

"24.08 відділення працюватимуть за графіком суботи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 червня "Нова пошта" почала брати плату за зберігання посилок.

Раніше "Нова пошта" ввела послугу безконтактного доставлення.

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений у 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - в промислових зонах обласних центрів.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату і урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ї річниці незалежності 24 серпня.

Крім того, 24 серпня буде ще кілька святкових заходів.

"Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Дня незалежності - з Одеси до Львова і Києва.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну в День Незалежності.

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