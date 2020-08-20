На День Незалежності "Нова пошта" буде працювати за скороченим графіком

На День Незалежності, який в Україні офіційно оголошено вихідним днем, відділення "Нової пошти" працюватимуть за графіком суботи. Тобто до 18:00.

Про це Українським Новинам повідомили в службі підтримки компанії.

"24.08 відділення працюватимуть за графіком суботи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 червня "Нова пошта" почала брати плату за зберігання посилок.

Раніше "Нова пошта" ввела послугу безконтактного доставлення.

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений у 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - в промислових зонах обласних центрів.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату і урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ї річниці незалежності 24 серпня.

Крім того, 24 серпня буде ще кілька святкових заходів.

"Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Дня незалежності - з Одеси до Львова і Києва.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну в День Незалежності.

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