Министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День независимости

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину в День независимости, в то время, как в этом году празднование пройдет без парада, но с торжествами и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День независимости", - сказано в нем.

Кроме того, министры обсудили ситуацию с распространением коронавируса в обеих странах и меры, которые правительства принимают для противодействия коронавирусу.

Кулеба выразил особую благодарность немецкому коллеге за готовность правительства Германии предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе.

Кулеба сообщил Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных.

Стороны также обсудили перспективы контактов на уровне министров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Как сообщали Українськi Новини, в КГГА утверждают, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.

Также в августе будет праздничный выходной в честь Дня независимости.

Кроме того, ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.