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28 марта 2020, суббота, 05:55 397
Общество 2020-03-28T05:55:01+02:00
Українські Новини
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку

"Новая почта" вводит бесконтактную доставку

Анна Рудык
Почта, Новая почта, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта", которая отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина, ввела услугу бесконтактной доставки.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Наша курьерская доставка с первых дней карантина работает в безопасном режиме. С сегодняшнего дня ты можешь получать посылки еще безопаснее - почти не контактируя с курьером. Чтобы воспользоваться бесконтактной доставкой - оплачивай посылку онлайн в мобильном приложении "Новая почта" или в личном кабинете. Наш курьер привезет отправления, позвонит в дверь, отойдет на безопасное расстояние и проконтролирует, чтобы ты забрал доставку", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области.

Ранее в "Укрпочте" заверили, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок.

Также на карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями. Ограничения касаются отделений, которые находятся в торгово-развлекательных центрах. На сайте компании приведен список закрытых отделений в каждой из областей. Остальные отделения работают в обычном режиме.

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