"Новая почта" вводит бесконтактную доставку

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Наша курьерская доставка с первых дней карантина работает в безопасном режиме. С сегодняшнего дня ты можешь получать посылки еще безопаснее - почти не контактируя с курьером. Чтобы воспользоваться бесконтактной доставкой - оплачивай посылку онлайн в мобильном приложении "Новая почта" или в личном кабинете. Наш курьер привезет отправления, позвонит в дверь, отойдет на безопасное расстояние и проконтролирует, чтобы ты забрал доставку", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области.

Ранее в "Укрпочте" заверили, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок.

Также на карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями. Ограничения касаются отделений, которые находятся в торгово-развлекательных центрах. На сайте компании приведен список закрытых отделений в каждой из областей. Остальные отделения работают в обычном режиме.