Марш защитников, забег и кино под открытым небом. Куда в Киеве пойти на День Независимости

В этом году из-за карантина в Киеве будет не так много массовых мероприятий ко Дню Независимости. Тем не менее, киевлянам будет куда сходить на праздник. Українськi Новини собрали список событий, которые запланированы на этот день.

Общественная организация "Ветеранское братство" (Д. Шатровский) намерено провести Марш защитников Украины по маршруту парк Тараса Шевченко - бульвар Шевченка - ул. Крещатик - аллея Героев Небесной сотни; начало запланировано в 9:00.

Общественная организация "Объединенные войной. 90-й батальон" (В. Баранов) планирует проведение акции, марша, вече "Патриотическое слово" по маршруту ул. Владимирская - бульвар Шевченко - ул. Крещатик - Парковая Аллея - ул. Грушевского - Майдан Независимости; время проведения - с 9:00 до 21:00; заявлено 10 тыс. участников.

Общественная организация "Марафонский клуб "Тарас Бульба" подало заявление о проведении "Забега в вышиванках" с 8:45 до 11:45 по маршруту Русановская набережная - Днепровская набережная.

Также организатор "Гр. Мышка И.В." подало заявление о проведении спортивного мероприятия "Ультрапробег Единства" с 6:30 до 11:30 по маршруту Столичное шоссе - Надднепрянское шоссе - мост Патона - Русановский бульвар.

С 25 июля по 15 августа в Киеве возле памятника Шевченко проходит "Киноверснисаж под открытым небом" — летний бесплатный кинотеатр, в котором показывают лучшие украинские фильмы последних лет. В программе авторское кино, громкие премьеры, ленты, собравшие самую большую кассу и получившие призы на кинофестивалях, детское и подростковое кино и тому подобное. В День Независимости они будут показывать патриотическую ленту.

На День Независимости можно сплавать на катере в Межигорье. Прогулка длится 7 часов и включает путешествие по Днепру с прохождением через шлюз, заход в Киевское море (Киевское водохранилище) и высадку в Межигорье, где у посетителей в распоряжении три часа, чтобы прогуляться по резиденции.

С 14 августа на Певческом Поле работает выставка цветов на Певческом поле "Мультленд", для создания которой высажено более 300 тыс. цветов. Садовники воплотили на клумбах Angry Birds, Белоснежку и 7 гномов, Аладдина, Жасмин и Джина, Микки Мауса, героев мультфильма "В поисках Немо" и "Книги Джунглей", Шрека, волшебных фей и Рапунцель. На территории выставки для гостей будут работать разнообразные фотозоны, локации для детей, активные развлечения, мастер-классы. В День Независимости там ожидается особенно много гостей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее командир Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь" Олег Куцин выступил за проведения одного масштабного марша в День независимости.

В августе у украинцев будет дополнительный выходной день по случаю Дня Независимости.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину в День независимости.

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