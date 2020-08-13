Уйди, пока не поздно! Нобелевская лауреатка Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Лауреатка Нобелевской премии и белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть свой пост на фоне продолжающихся протестов в стране. Об этом она высказалась в интервью белорусской службе "Радио Свобода". Она считает, что власть объявила войну своему народу. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко. Писательница считает, что народ уверен в поражении Лукашенко на выборах и победе Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву. Как сообщали Українські Новини, в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение. В Минске силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они являются волонтерами организации "Восток SOS". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске. Там устанавливают, что с ними. За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.