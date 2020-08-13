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  • Уйди, пока не поздно! Нобелевская лауреатка Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
13 августа 2020, четверг, 08:59 1047
Европа 2020-08-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Уйди, пока не поздно! Нобелевская лауреатка Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Уйди, пока не поздно! Нобелевская лауреатка Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Кира Молчанова
Беларусь, Светлана Алексиевич, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Светлана Алексиевич Фото: facebook.com/
Светлана Алексиевич Фото: facebook.com/

Лауреатка Нобелевской премии и белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть свой пост на фоне продолжающихся протестов в стране.

Об этом она высказалась в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

Она считает, что власть объявила войну своему народу.

"Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

Писательница считает, что народ уверен в поражении Лукашенко на выборах и победе Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву.

Как сообщали Українські Новини, в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение. 

В Минске силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они являются волонтерами организации "Восток SOS". 

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске. Там устанавливают, что с ними.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

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