Уйди, пока не поздно! Нобелевская лауреатка Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Лауреатка Нобелевской премии и белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть свой пост на фоне продолжающихся протестов в стране.

Об этом она высказалась в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

Она считает, что власть объявила войну своему народу.

"Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

Писательница считает, что народ уверен в поражении Лукашенко на выборах и победе Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву.

Как сообщали Українські Новини, в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение.

В Минске силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они являются волонтерами организации "Восток SOS".

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске. Там устанавливают, что с ними.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.