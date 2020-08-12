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12 августа 2020, среда, 20:22 281
Кабмин 2020-08-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов

МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов

Ольга Фандорина
МИД Украины, Беларусь, задержания в Беларуси, Протесты в Беларуси
МИД. Фото: 5.ua
МИД. Фото: 5.ua

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Местонахождение и условия содержания устанавливаются, посольство Украины начало работу.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Также сегодня в Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь.

Также в МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение.

За 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек.

В Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям. 

Ранее минские журналисты заметили на митингах российских силовиков. 

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