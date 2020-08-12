МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Местонахождение и условия содержания устанавливаются, посольство Украины начало работу. "12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении. Также сегодня в Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь. Также в МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение. За 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек. В Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям. Ранее минские журналисты заметили на митингах российских силовиков.