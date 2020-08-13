Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

Лауреатка Нобелівської премії і білоруська письменниця Світлана Алексієвич закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка подати у відставку на фоні протестів, що тривають в країні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода".

Вона вважає, що влада оголосила війну своєму народу.

"Іди, поки не пізно, поки ти не кинув народ в страшну безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові", — звернулася Алексієвич до Лукашенка.

Письменниця вважає, що народ впевнений у поразці Лукашенка на виборах і перемозі Світлани Тихановської, яка була змушена виїхати до Литви.

Як повідомляли Українські Новини, у КДБ Білорусі заявили, що на Тихановську готували замах.

У Мінську силовики жорстко затримали двох українських волонтерів — Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Вони є волонтерами організації "Восток SOS".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів та волонтерів Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва в столиці Білорусі Мінську. Наразі в МЗС з'ясовують, що сталося.

За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили понад 200 людей.