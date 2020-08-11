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Мир 2020-08-11T11:15:03+03:00
Українські Новини
Светлана Тихановская покинула Беларусь

Светлана Тихановская покинула Беларусь

Елизавета Кесельман
Беларусь, Митинги, выборы президента Беларуси, Светлана Тихановская, Протесты в Беларуси
Светлана Тихановская покинула Беларусь. Фото: Twitter/Линас Линкявичус
Светлана Тихановская покинула Беларусь. Фото: Twitter/Линас Линкявичус

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которая предлагала нынешнему президенту переговоры, покинула Беларусь. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", — говорится в сообщении.  

В частности, вечером, 10 августа Линкявичюс написал в твиттере, что он пытался дозвониться до Тихановской в течение нескольких часов, и ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам.

Позднее штаб Тихановской сообщил, что ее удерживают в ЦИК Беларуси, куда она пошла отнести документы. Издание "Белсат" сообщило, что кандидат в президенты пропала примерно на пять часов. Позже в ЦИК заявили, что она покинула комиссию сразу после подачи жалобы. 

Как сообщали Українські Новини, в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение. 

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