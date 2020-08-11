Светлана Тихановская покинула Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которая предлагала нынешнему президенту переговоры, покинула Беларусь. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", — говорится в сообщении.

В частности, вечером, 10 августа Линкявичюс написал в твиттере, что он пытался дозвониться до Тихановской в течение нескольких часов, и ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам.

Tried to reach Svetlana #Tikhanovskaya for several hours. Her whereabouts not known even to her staff. Concerned about her safety. #Belarus pic.twitter.com/bkGbqWnu9Y — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 10, 2020

Позднее штаб Тихановской сообщил, что ее удерживают в ЦИК Беларуси, куда она пошла отнести документы. Издание "Белсат" сообщило, что кандидат в президенты пропала примерно на пять часов. Позже в ЦИК заявили, что она покинула комиссию сразу после подачи жалобы.

Как сообщали Українські Новини, в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение.