Светлана Тихановская покинула Беларусь

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", — говорится в сообщении.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania . pic.twitter.com/6f9U2meoX0

В частности, вечером, 10 августа Линкявичюс написал в твиттере, что он пытался дозвониться до Тихановской в течение нескольких часов, и ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам.

Tried to reach Svetlana #Tikhanovskaya for several hours. Her whereabouts not known even to her staff. Concerned about her safety. #Belarus pic.twitter.com/bkGbqWnu9Y