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10 августа 2020, понедельник, 21:00 63
Политика 2020-08-10T21:30:02+03:00
Українські Новини
В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение

В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовили покушение

Ольга Фандорина
Беларусь, выборы в Беларуси, Светлана Тихановская, Протесты в Беларуси
Тихановская. Фото: TUT.BY
Тихановская. Фото: TUT.BY

В КГБ Беларуси заявили, что в день выборов президента Беларуси на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение - было перехвачено сообщение отдела по борьбе с экстремизмом.  Об этом заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По его словам, из объединенного штаба поступила информация об опасении провокаций и покушения на жизнь Тихановской. А буквально перед этим отдел по борьбе с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва.

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", - добавил Вакульчик

Как сообщали Українські Новини, центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей.

Также в Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков.

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