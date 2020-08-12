МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгенія Васильєва в столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Місцеперебування та умови утримання встановлюються, посольство України розпочало роботу.

"12 серпня орієнтовно о 17:00 в Мінську затримано двох громадян України - Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця і умов утримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - йдеться в повідомленні.

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