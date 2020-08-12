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12 серпня 2020, середа, 20:22 9
Кабмін 2020-08-12T22:55:42+03:00
Українські Новини
МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів

МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів

Ольга Фандорина
Білорусь, Мінськ, протести в Білорусі
МЗС. Фото: 5.ua
МЗС. Фото: 5.ua

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгенія Васильєва в столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Місцеперебування та умови утримання встановлюються, посольство України розпочало роботу.

"12 серпня орієнтовно о 17:00 в Мінську затримано двох громадян України - Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця і умов утримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні в Білорусі почалися акції солідарності: люди шикуються в живий ланцюг.

Також в МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення.

За 2 дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили сотні людей.

У Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не закриватиме доступ мережі білоруським користувачам.

Раніше мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

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МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів
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