подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение
12 августа 2020, среда, 15:37 1067
Европа 2020-08-12T16:00:07+03:00
Українські Новини
В МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение

В МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение

Александр Савич
Беларусь, Брест, Огнестрельное оружие, Протесты в Беларуси
Люди в военной форме в Минске. Фото: TYT.BY
Люди в военной форме в Минске. Фото: TYT.BY

Вслед за информацией о том, что в Беларуси за 3 дня протестов задержали более 6 тысяч человек, стало известно, что полиция применила огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

Чемоданова написала у себя в телеграм-канале о том, что вчера, 11 августа, во время протестов в Бресте полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего ранение получил один человек.

Вскоре после публикации поста слово "огнестрельное" из текста пропало.

Сейчас текст сообщения выглядит следующим образом: "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен".

Белорусское издание Euroradio опубликовало диагноз, который, как утверждается, врачи поставили раненому в Бресте.

"Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа", – говорится в диагнозе.

Как сообщали Українські новини, за 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек.

Также на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.

Больше новостей о: Беларусь Брест Огнестрельное оружие Протесты в Беларуси

За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч ...
В Беларуси не разрешили установить мемориальную до...
Под Харьковом мужчина обстрелял отдыхающих: один п...
Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репресси...
Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз
Новости
За сутки в больницы с коронавирусом попали почти три сотни больных: койки заполнены на четверть 16:49
У Кличко профинансируют до 50% стоимости жилья при приобретении льготным категориями киевлян 16:40
Одесса остановилась в пробках из-за мощного ливня с грозой, на улицы упали деревья 16:31
"Дарница" реализовала проекты по цифровой трансформации на сумму 88 млн грн 16:15
Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу 16:09
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok