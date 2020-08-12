В МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение

Люди в военной форме в Минске. Фото: TYT.BY

Люди в военной форме в Минске. Фото: TYT.BY

Чемоданова написала у себя в телеграм-канале о том, что вчера, 11 августа, во время протестов в Бресте полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего ранение получил один человек.

Вскоре после публикации поста слово "огнестрельное" из текста пропало.

Сейчас текст сообщения выглядит следующим образом: "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен".

Белорусское издание Euroradio опубликовало диагноз, который, как утверждается, врачи поставили раненому в Бресте.

"Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа", – говорится в диагнозе.

Как сообщали Українські новини, за 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек.

Также на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.