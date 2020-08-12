В МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение

Вслед за информацией о том, что в Беларуси за 3 дня протестов задержали более 6 тысяч человек, стало известно, что полиция применила огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram. Чемоданова написала у себя в телеграм-канале о том, что вчера, 11 августа, во время протестов в Бресте полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего ранение получил один человек. Вскоре после публикации поста слово "огнестрельное" из текста пропало. Сейчас текст сообщения выглядит следующим образом: "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен". Белорусское издание Euroradio опубликовало диагноз, который, как утверждается, врачи поставили раненому в Бресте. "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа", – говорится в диагнозе. Как сообщали Українські новини, за 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек. Также на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.