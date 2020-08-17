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17 августа 2020, понедельник, 07:05 396
Общество 2020-08-17T07:05:01+03:00
Українські Новини
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине

Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине

Елизавета Кесельман
Школа, Вузы, Учебный год, Учебный год-2020
Учебный год начнется вовремя и в школах и в университетах. Фото: korrespondent.net
Учебный год начнется вовремя и в школах и в университетах. Фото: korrespondent.net

Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские школьники и студенты завершили учебный год дистанционно. Студенты-выпускники сдали государственные экзамены удаленно, а выпускники школ писали Внешнее независимое оценивание оффлайн, но с ограничениями. После предположений и вариантов о том, что новый учебный год начнется дистанционно, премьер- министр Денис Шмыгаль рассказал, как и при каких правилах школы и вузы возобновят обучение.

Так, 8 августа премьер-министр опроверг все переживая родителей о дистанционном обучении, заявив, что "нормальный учебный год" начнется с 1 сентября. Шмыгаль отметил, что представители власти уже провели все необходимые мероприятия, совещания; начали работу в областях и передали контроль за подготовкой к учебному году председателям ОГА. При этом в "красной" зоне будет введен карантин, после которого дети смогут пойти в школу.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

Степанов отметил, что сотрудники школы и ученики, у которых температура окажется выше 37,2 градусов, будут недопущены к работе и занятиям соответственно. При этом родители, которые приводят детей в школу, должны будут использовать маски или респираторы. В школах должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками. 

Тем временем, в Высших учебных заведениях вступительная кампания началась 1 августа. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября.

Что касается остальных курсов, премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Он отметил, что согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса.

Ученый совет вузов принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

Как сообщали Українські Новини, абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов.

Тем временем МОЗ изменил критерии для "красной" и "оранжевой" зоны карантина. 

 

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