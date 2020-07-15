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15 июля 2020, среда, 11:15 226
Кабмин 2020-07-15T11:15:58+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Елена Новикова
Школьники, 1 сентября, Карантин, Школы, Учебный год, Карантин в школах, карантин в Украине, Учебный процесс
Школа
Школа

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям, в то время, как в Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Обязательным будет измерение температуры для всех сотрудников, которые приходят на работу. Обязательное измерение температуры для детей", - прокомментировал министр.

Сотрудники школы и ученики, у которых температура окажется выше 37,2 градусов, будут недопущены к работе и занятиям соответственно.

При этом родители, которые приводят детей в школу, должны будут использовать маски или респираторы.

В школах должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками.

Степанов отметил, что такие правила являются общими.

Министр пообещал, что полностью правила посещения школ с 1 сентября будут разработаны и поданы на утверждение на следующей неделе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

Учебный год в школах завершился дистанционно.

Ранее Минобразования рассказало, как могут учиться школьники с 1 сентября

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