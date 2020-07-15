В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям, в то время, как в Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Обязательным будет измерение температуры для всех сотрудников, которые приходят на работу. Обязательное измерение температуры для детей", - прокомментировал министр. Сотрудники школы и ученики, у которых температура окажется выше 37,2 градусов, будут недопущены к работе и занятиям соответственно. При этом родители, которые приводят детей в школу, должны будут использовать маски или респираторы. В школах должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками. Степанов отметил, что такие правила являются общими. Министр пообещал, что полностью правила посещения школ с 1 сентября будут разработаны и поданы на утверждение на следующей неделе. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020\/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно. Учебный год в школах завершился дистанционно. Ранее Минобразования рассказало, как могут учиться школьники с 1 сентября.