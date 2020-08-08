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08 августа 2020, суббота, 21:32 500
Общество 2020-08-08T21:33:13+03:00
Українські Новини
Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября. Как будут учиться дети из "красных" зон

Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября. Как будут учиться дети из "красных" зон

Валерия Драгомирова
Школы, Коронавирус, Учебный год, Денис Шмыгаль
Учебный год. Фото: рixabay
Учебный год. Фото: рixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября.

Об этом он сообщил в интервью для интернет-издания "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое… У нас учебный год начинается 1 сентября", - отметил Шмыгаль. 

Также он сообщил, что представители власти уже провели все необходимые мероприятия, совещания; начали работу в областях и передали контроль за подготовкой к учебному году председателям ОГА.

При этом в "красной" зоне будет введен карантин, после которого дети смогут пойти в школу.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом опять идут в школу", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Шмыгаль сообщил, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя в соответствии с особенностями эпидситуации в конкретном регионе.

При этом высшие учебные заведения могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Ранее в Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября

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