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  • Абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. МОН расширило список
14 мая 2020, четверг, 06:45 66
Общество 2020-05-14T07:15:01+03:00
Українські Новини
Абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. МОН расширило список

Абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. МОН расширило список

Ирина Николенко
МОН, Вузы, Абитуриенты, ВНО-2020, Поступление крымчан в ВУЗы Украины
ВУЗ для вступления в 2020 году
ВУЗ для вступления в 2020 году

После того, как в Министерстве образования и науки рассказали, когда примерно начнется ВНО 2020, МОН расширило список до 91 учебного заведения, в которые в этом году могут вступать абитуриенты по упрощенной процедуре с временно оккупированных территорий и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МОН на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Из них 77 учебных заведений подчинены МОН, а 14 – Минздраву, МВД и Министерству культуры и информационной политики.

С 2020 года образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать на базе:

Подчиненных Министерству здравоохранения:

  • Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.
  • Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.
  • Государственного учреждения "Луганский государственный медицинский университет".
  • Донецкого национального медицинского университета.

Подчиненных Министерству культуры и информационной политики:

  • Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
  • Харьковской государственной академии культуры.
  • Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского.
  • Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
  • Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств.
  • Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой.
  • Львовской национальной академии искусств.

Подчиненных Министерству внутренних дел:

  • Донецкого юридического института МВД Украины.
  • Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.
  • Одесского государственного университета внутренних дел.

Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" здесь.

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма предусмотренные законодательством, в 2020 году не изменились.

Абитуриенты из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. Абитуриенты с территории проведения ООС должны вступать в эти заведения на основе всеобщего конкурса, получив баллы за вступительные экзамены.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Ранее Українські Новини сообщали, кто может принять участие в дополнительной регистрации на внешнее независимое оценивание 2020.

Как будет проходить ВНО 2020 в условиях пандемии коронавируса.

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