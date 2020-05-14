Абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. МОН расширило список

После того, как в Министерстве образования и науки рассказали, когда примерно начнется ВНО 2020, МОН расширило список до 91 учебного заведения, в которые в этом году могут вступать абитуриенты по упрощенной процедуре с временно оккупированных территорий и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МОН на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. Из них 77 учебных заведений подчинены МОН, а 14 – Минздраву, МВД и Министерству культуры и информационной политики. С 2020 года образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать на базе: Подчиненных Министерству здравоохранения: Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Государственного учреждения "Луганский государственный медицинский университет". Донецкого национального медицинского университета. Подчиненных Министерству культуры и информационной политики: Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Харьковской государственной академии культуры. Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского. Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств. Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Львовской национальной академии искусств. Подчиненных Министерству внутренних дел: Донецкого юридического института МВД Украины. Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Одесского государственного университета внутренних дел. Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" здесь. Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма предусмотренные законодательством, в 2020 году не изменились. Абитуриенты из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. Абитуриенты с территории проведения ООС должны вступать в эти заведения на основе всеобщего конкурса, получив баллы за вступительные экзамены. В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425). Ранее Українські Новини сообщали, кто может принять участие в дополнительной регистрации на внешнее независимое оценивание 2020. Как будет проходить ВНО 2020 в условиях пандемии коронавируса.