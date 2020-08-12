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  • МОЗ изменил критерии для "красной" и "оранжевой" зоны карантина: что изменилось
12 августа 2020, среда, 16:58 42
Политика 2020-08-12T17:15:01+03:00
Українські Новини
МОЗ изменил критерии для "красной" и "оранжевой" зоны карантина: что изменилось

МОЗ изменил критерии для "красной" и "оранжевой" зоны карантина: что изменилось

Ольга Фандорина
Карантин, превышение эпидпорога, карантин в Украине, Зональный карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабинет Министров изменил перечень критериев по отнесению регионов к зонам эпидемической опасности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Мы объединили 2 показателя. Заполненность коек как была, так и осталась. Уровень тестирований - также важный показатель. И третий показатель, который мы ввели вместо двух, - это количество новых заболевших в административно-территориальных единицах на 100 тыс. населения за 14 дней", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболеваемость не должна превышать 40 человек на 100 тыс. населения.

"Это на сегодня средний уровень заболеваемости по стране", - объяснил министр.

Также теперь административная единица может быть переведена из "красной", "оранжевой" или "желтой" зоны в "зеленую" зону не ранее чем через 14 дней после отнесения такой единицы к зоне с повышенной эпидемической опасностью.

Если в области заполненность коек больными коронавирусной инфекцией превышает 50% 5 дней подряд, то на ее территории автоматически будет установлен "оранжевый" уровень эпидопасности.

Если же заполненность коек 5 дней подряд будет превышать 75%, то область будет отнесена к "красной зоне".

Как сообщали Українськi Новини, до конца карантина осталось 20 дней. Что разрешено.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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