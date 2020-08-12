В Беларуси заявили о задержании организаторов митингов

В Минске задержали организаторов и координаторов акций протеста, которые продолжаются уже третий день. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, один из них якобы снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь" По данным издания, один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.

Как сообщали Українські Новини, за два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись.