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12 августа 2020, среда, 08:52 554
Мир 2020-08-12T08:52:43+03:00
Українські Новини
В Беларуси заявили о задержании организаторов митингов

В Беларуси заявили о задержании организаторов митингов

Елизавета Кесельман
Беларусь, Минск, митинги в Беларуси, Задержания протестующих
В Беларуси задержали организаторов митингов. Фото: БЕЛТА
В Беларуси задержали организаторов митингов. Фото: БЕЛТА

В Минске задержали организаторов и координаторов акций протеста, которые продолжаются уже третий день. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, один из них якобы снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь" По данным издания, один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.

Как сообщали Українські Новини, за два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись. 

В Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям. 

Ранее минские журналисты заметили на митингах российских силовиков. 

 
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