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  • У Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів
12 серпня 2020, середа, 08:52 13
Світ 2020-08-12T10:00:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів

У Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів

Елизавета Кесельман
Білорусь, акції протесту, протести в Білорусі
У Білорусі затримали організаторів мітингів. Фото: БЕЛТА
У Білорусі затримали організаторів мітингів. Фото: БЕЛТА

У Мінську затримали організаторів і координаторів акцій протесту, які тривають вже третій день. Один з них керував діями соратників з готелю. Про це повідомляє БЕЛТА.

За даними видання, один з них знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь". Ця людина нібито керувала діями трьох підлеглих. Вони своєю чегою керували сотнями.

Як повідомляли Українські Новини, за два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили понад 200 людей.

Також у Білорусі на другий день протестів затримали більше ніж дві тисячі осіб.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з листа, попросила всіх розійтися.

У Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не буде закривати доступ мережі білоруським користувачам.

Раніше мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

 
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