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11 августа 2020, вторник, 16:10 452
Европа 2020-08-11T16:30:01+03:00
Українські Новини
Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью

Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью

Ольга Фандорина
Евросоюз, Беларусь, Минск, Протесты в Беларуси
Евросоюз
Евросоюз

Отношения Европейского союза с Беларусью пересматриваются после прошедших 9 августа президентских выборов и протестов, последовавших за ними. Об этом со ссылкой на представителя исполнительной власти Евросоюза сообщает Reuters.

В то же время все еще неизвестно, будут ли введены санкции в отношении страны.

"Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским Союзом и Беларусью, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами в воскресенье", – сказано в заявлении. 

Кроме того, сообщается, что готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС, но сроки ее появления не уточняются. 

Как сообщали Українські Новини, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, АлександрЛукашенко набрал 80,23% голосов. 

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, не сопротивляться милиция, чтобы остановить насилие.

Кроме того, в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов. 

Также в Беларуси интернет не работает уже трое суток. 

Тем временем, Минские журналисты заметили на акциях протеста российских силовиков. 

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