Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью

Отношения Европейского союза с Беларусью пересматриваются после прошедших 9 августа президентских выборов и протестов, последовавших за ними. Об этом со ссылкой на представителя исполнительной власти Евросоюза сообщает Reuters.

В то же время все еще неизвестно, будут ли введены санкции в отношении страны.

"Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским Союзом и Беларусью, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами в воскресенье", – сказано в заявлении.

Кроме того, сообщается, что готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС, но сроки ее появления не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, АлександрЛукашенко набрал 80,23% голосов.

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, не сопротивляться милиция, чтобы остановить насилие.

Кроме того, в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов.

Также в Беларуси интернет не работает уже трое суток.

Тем временем, Минские журналисты заметили на акциях протеста российских силовиков.