Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью

Отношения Европейского союза с Беларусью пересматриваются после прошедших 9 августа президентских выборов и протестов, последовавших за ними. Об этом со ссылкой на представителя исполнительной власти Евросоюза сообщает Reuters. В то же время все еще неизвестно, будут ли введены санкции в отношении страны. "Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским Союзом и Беларусью, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами в воскресенье", – сказано в заявлении. Кроме того, сообщается, что готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС, но сроки ее появления не уточняются. Как сообщали Українські Новини, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, АлександрЛукашенко набрал 80,23% голосов. Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, не сопротивляться милиция, чтобы остановить насилие. Кроме того, в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов. Также в Беларуси интернет не работает уже трое суток. Тем временем, Минские журналисты заметили на акциях протеста российских силовиков.