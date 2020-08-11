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11 августа 2020, вторник, 14:11 2210
Общество 2020-08-11T14:12:51+03:00
Українські Новини
В Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов

В Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов

Елизавета Кесельман
Киев, Беларусь, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси

Киев выступил в поддержку белорусским активистам, запустив дрон с огромным флагом Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители самого большого парка дронов или беспилотников в Украине Dronarium Ukraine.

"Dronarium на стороне прав человека. Мы неоднократно поднимали флаги тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайд, полет над Киевом флага крымскотатарского народа. Поэтому сегодня мы снова в небе - теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку. Конечно, эта акция может показаться малозначительным делом, но мы верим, что из тысяч и тысяч маленьких разнообразных вещей, может сложиться и правда, которая обязательны победит в итоге", – говорится в сообщении.

 

Как сообщали Українські Новини, тем временем, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, чтобы сохранить жизни, избежать кровопролития и насилия. 

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