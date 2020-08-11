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11 серпня 2020, вівторок, 16:10 9
Європа 2020-08-11T17:45:02+03:00
Українські Новини
Євросоюз перегляне свої відносини з Білоруссю

Євросоюз перегляне свої відносини з Білоруссю

Ольга Фандорина
Білорусь, Євросоюз, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Євросоюз
Євросоюз

Після президентських виборів і протестів, що послідували за ними Європейський союз відносини з Білоруссю вирішив переглянети. Про це з посиланням на представника виконавчої влади Євросоюзу повідомляє  Reuters .

Водночас все ще невідомо, чи будуть введені санкції щодо країни.

"Весь комплекс питань, що стосуються відносин між Європейським Союзом та Білоруссю, наразі  розглядається в зв'язку з прикрими подіями, які були пов'язані з президентськими виборами в неділю", - сказано в заяві. 

Крім того, повідомляється, що готується спільна декларація 27 країн-членів ЄС, але терміни її появи не уточнюються. 

Як повідомляли Українські Новини,  протести в Мінську  тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів. 

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому,  читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, не чинити опір міліція, щоб зупинити насильство.

Також в Білорусі  інтернет не працює вже три доби. 

Крім того, в Києві запустили  дрон з величезним прапором Білорусі на знак підтримки активістів. 

 

 

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