Євросоюз перегляне свої відносини з Білоруссю

Після президентських виборів і протестів, що послідували за ними Європейський союз відносини з Білоруссю вирішив переглянети. Про це з посиланням на представника виконавчої влади Євросоюзу повідомляє Reuters . Водночас все ще невідомо, чи будуть введені санкції щодо країни. "Весь комплекс питань, що стосуються відносин між Європейським Союзом та Білоруссю, наразі розглядається в зв'язку з прикрими подіями, які були пов'язані з президентськими виборами в неділю", - сказано в заяві. Крім того, повідомляється, що готується спільна декларація 27 країн-членів ЄС, але терміни її появи не уточнюються. Як повідомляли Українські Новини, протести в Мінську тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів. Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, не чинити опір міліція, щоб зупинити насильство. Також в Білорусі інтернет не працює вже три доби. Крім того, в Києві запустили дрон з величезним прапором Білорусі на знак підтримки активістів.