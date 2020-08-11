Євросоюз перегляне свої відносини з Білоруссю

Після Європейський союз в ідносини з Білоруссю вирішив переглянети президентських виборів і протестів, що послідували за ними Європейський союз вз Білоруссю вирішив переглянети . Про це з посиланням на представника виконавчої влади Євросоюзу повідомляє Reuters .

Водночас все ще невідомо, чи будуть введені санкції щодо країни.

"Весь комплекс питань, що стосуються відносин між Європейським Союзом та Білоруссю, наразі розглядається в зв'язку з прикрими подіями, які були пов'язані з президентськими виборами в неділю", - сказано в заяві.

Крім того, повідомляється, що готується спільна декларація 27 країн-членів ЄС, але терміни її появи не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Мінську тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, не чинити опір міліція, щоб зупинити насильство.

Також в Білорусі інтернет не працює вже три доби.

Крім того, в Києві запустили дрон з величезним прапором Білорусі на знак підтримки активістів.