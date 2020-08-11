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11 августа 2020, вторник, 00:03 158
Европа 2020-08-11T00:04:15+03:00
Українські Новини
Протесты в Беларуси охватили крупные города, есть погибший

Протесты в Беларуси охватили крупные города, есть погибший

Ольга Фандорина
Акции протеста, Беларусь, Минск, Протесты в Беларуси
Минск, 10 августа. Фото: twitter.com/tutby
Минск, 10 августа. Фото: twitter.com/tutby

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже второй день, в городах массово задерживают людей, силовики применяют для разгона протестующих водометы и светошумовые гранаты. Об этом сообщает TUT.BY.

Попытки разгона и задержания участников акций происходят также в Гомеле, Гродно, Лиде, Бресте, Мозыре, Новополоцке, Бобруйске и других городах. Очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. В центр Минска подтянули подразделения Внутренних войск Беларуси, силовики подошли к Пушкинской площади. Сотрудники ОМОНа начали стрелять по демонстрантам светошумовыми гранатами. Об этом сообщает Euroradio в Telegram

Протестующие используют рекламные щиты для баррикад. Также сообщается о погибшем в ходе протестов. 

"Сегодня, 10 августа около 23:00, в ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью" , - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В Минске на проспекте Пушкина люди стоят на тротуарах, а также на проезжей части. Движение транспорта заблокировано и пешеходами, и автомобилистами. Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.

Как сообщали Українські Новини, центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей.

Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.

В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков.

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