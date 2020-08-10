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10 августа 2020, понедельник, 08:35 77
Мир 2020-08-10T08:36:06+03:00
Українські Новини
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

Елизавета Кесельман
Беларусь, Выборы президента в Беларуси, Протесты в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила о том, что планирует объявить окончательные результаты выборов президента, которые обернулись массовыми протестами и митингами, 14 августа. Об этом зявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Радио Свобода. 

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги ... В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - заявила Ермошина.

Как сообщали Українські Новини, во время досрочного голосования в нескольких областях Беларуси милиция начала задерживать независимых наблюдателей. 

Позднее была задержана глава штаба главной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской Мария Мороз. 

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%, после закрытия избирательных участков, из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения. 

Также закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города были стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.

 

 

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