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  • Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%
09 августа 2020, воскресенье, 21:48 321
Политика 2020-08-09T21:48:18+03:00
Українські Новини
Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%

Ольга Фандорина
Выборы, Александр Лукашенко, Беларусь, Экзит-полл
Выборы в Беларуси. Фото: Тут. BY
Выборы в Беларуси. Фото: Тут. BY

Сегодня, в день выборов президента республики Беларусь, в то время как по официальным данным в экзит-полах победил Александр Лукашенко, по данным независимых экзит-полов в соцсети опубликовали данные, согласно которым альтернативный кандидат Светлана Тихановском намного опережает действующего президента Александра Лукашенко. Кроме того, данные опроса на выходе из 18 зарубежных избирательных участков, которые приводит белорусская служба Радио Свобода.

Согласно им, на этих избирательных участках Тихановская имеет 71,28%, отказались отвечать 14,73%, Лукашенко - 10,09%, против всех 2,28%, других кандидатов - около 0,5%.

Независимый экзит-пол избирательных участков за границей. Фото: Радио Свобода БеларусьНезависимый экзит-пол избирательных участков за границей. Фото: Радио Свобода Беларусь

Тем временем, оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг, голосование в Минске продолжается.

Также сообщается, что закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.

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