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  • Главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске
06 августа 2020, четверг, 13:26 431
Мир 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске

Главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси, Светлана Тихановская
главу избирательного штаба Тихановской задержали. Скриншот: youtube/ dw.com
главу избирательного штаба Тихановской задержали. Скриншот: youtube/ dw.com

После начала досрочного голосования за президента Беларуси, в стране начали задерживать без весомой причины независимых наблюдателей. Тем временем, стало известно о том, что главу избирательного штаба главной соперницы (Светланы Тихановской) ныне действующего президента Александра Лукашенко Марию Мороз задержали. Об этом РБК-Россия сообщили в пресс-службе объединенного штаба.

 "Люди, которые представились сотрудниками МВД, задержали Мороз утром 6 августа около 11 утра возле посольства Литвы, после того, как она подала документы на визу", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что причины задержания пока не уточняются.

Информация появилась на фоне начавшегося в Белоруссии досрочного голосования на выборах президента, которое стартовало 4 августа. Сами выборы должны пройти 9 августа.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приход женщины к власти в государстве невозможен, поскольку Конституция республики не сделана под женщину. 

На днях, в Минске состоялся один из самых масштабных митингов за последние 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. На митинг пришло более 63 тысяч человек. 

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