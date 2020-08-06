Главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске

После начала досрочного голосования за президента Беларуси, в стране начали задерживать без весомой причины независимых наблюдателей. Тем временем, стало известно о том, что главу избирательного штаба главной соперницы (Светланы Тихановской) ныне действующего президента Александра Лукашенко Марию Мороз задержали. Об этом РБК-Россия сообщили в пресс-службе объединенного штаба.

"Люди, которые представились сотрудниками МВД, задержали Мороз утром 6 августа около 11 утра возле посольства Литвы, после того, как она подала документы на визу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причины задержания пока не уточняются.

Информация появилась на фоне начавшегося в Белоруссии досрочного голосования на выборах президента, которое стартовало 4 августа. Сами выборы должны пройти 9 августа.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приход женщины к власти в государстве невозможен, поскольку Конституция республики не сделана под женщину.

На днях, в Минске состоялся один из самых масштабных митингов за последние 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. На митинг пришло более 63 тысяч человек.