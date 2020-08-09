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09 августа 2020, воскресенье, 20:04 56
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Українські Новини
Центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход

Центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход

Ольга Фандорина
Выборы, Беларусь, Минск, выборы в Беларуси

Центр Минска постепенно перекрывается силовиками. Все выходы на проспект Независимости перекрыты, дежурит много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск, также ранее сообщалось о водометах и автозаках в городе. Об этом сообщает Tut.by

Также и наземный транспорт останавливается не на всех остановках. 

"9 августа с 19.40 закрываются на вход и выход станций метро "Купаловская" и "Октябрьская" в целях обеспечения безопасности пассажиров. Поезда следуют без остановок на указанных станциях. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства", — сообщил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Дроб.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.

Сообщалось также, что в Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом.

Ранее Українські Новини сообщали, что во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.

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