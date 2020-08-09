Из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения

В Беларуси почти полностью отключили интернет по всей стране, не работают крупнейшие информационные сайты, также из Минска перекрыты все въезды, на окружной Минска также перекрыто движение. Об этом сообщается в соцсетях и по данным Google Maps.

По данным карты Google Maps, столица Беларуси сейчас выглядит так. Правоохранители перекрыли центральные улицы Минска.

Минск перекрыли. Фото: Google Maps

На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.

"Жныва" в Беларусиpic.twitter.com/24l2sBUPNg — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) August 9, 2020

По данным @euroradio в Бресте применили слезоточивый газ. Интернета в Беларуси практически нет, поэтому проверить это невозможно

В нескольких городах Беларуси милиция начала задерживать людей, которые после завершения голосования остались у избирательных участков. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев. Несколько человек задержаны в Минске, в Могилеве и Гродно силовики задержали журналистов TUT.BY Анжелику Василевскую и Ольгу Камягину. Сообщается, что в Гродно силовики "задерживают всех без разбора". Как минимум три человека задержаны в Могилеве — там несколько десятков человек собрались около торгового центра "Атриум".

Как сообщали Українські Новини, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Также сообщается, что закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.