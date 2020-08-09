На улицы столицы Беларуси выехали автозаки и водометы

В основной день голосования на выборах президента Беларуси замечены не только проблемы с интернтом, а и на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы. Об этом сообщает Tut.by.

Журналисты сообщают, что в автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Тут стоят семь автобусов. Водители на вопрос, зачем они там, ответили журналистам, что будут разгонять демонстрантов.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.

Ранее Українські Новини сообщали, что во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.