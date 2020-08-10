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  • ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня
10 серпня 2020, понеділок, 08:35 10
Світ 2020-08-10T09:15:01+03:00
Українські Новини
ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня

Елизавета Кесельман
Олександр Лукашенко, Вибори президента Білорусі, вибори в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі заявила про те, що планує оголосити остаточні результати виборів президента, які обернулися масовими протестами і мітингами, 14 серпня. Про це зявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Білорусь-1", передає Радіо Свобода.

"Я сподіваюся, що завтра ми оголосимо попередні підсумки ... В п'ятницю, я сподіваюся, ми підведемо підсумки виборів", - заявила Єрмошина.

Як повідомляли Українські Новини, під час дострокового голосування в кількох областях Білорусі міліція почала затримувати незалежних спостерігачів.

Пізніше була затримана голова штабу головної суперниці Олександра Лукашенка Світлани Тихановської Марія Мороз.

Незалежні екзит-поли Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%, після закриття виборчих дільниць, з Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Також закриті всі станції метрополітену у столиці Білорусі Мінську, а в центр міста були стягнуті силовики. Також для розгону протестувальників приїхали автозаки і водомети.

 

 

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