ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня

Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі заявила про те, що планує оголосити остаточні результати виборів президента, які обернулися масовими протестами і мітингами, 14 серпня. Про це зявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Білорусь-1", передає Радіо Свобода.

"Я сподіваюся, що завтра ми оголосимо попередні підсумки ... В п'ятницю, я сподіваюся, ми підведемо підсумки виборів", - заявила Єрмошина.

Як повідомляли Українські Новини, під час дострокового голосування в кількох областях Білорусі міліція почала затримувати незалежних спостерігачів.

Пізніше була затримана голова штабу головної суперниці Олександра Лукашенка Світлани Тихановської Марія Мороз.

Незалежні екзит-поли Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%, після закриття виборчих дільниць, з Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Також закриті всі станції метрополітену у столиці Білорусі Мінську, а в центр міста були стягнуті силовики. Також для розгону протестувальників приїхали автозаки і водомети.