В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован

Сегодня, 10 августа, ночью по всей Беларуси десятки тысяч людей выходят с акциями протеста против фальсификаций на выборах президента Беларуси. В Минске на улице Кальварийской возле Каскада милиционеры стреляли резиновыми пулями, в многих городах Беларуси проходят массовые задержания. Об этом сообщает Белсат.

МВД Беларуси сообщает об организации работы оперативных штабов как в министерстве, так и во всех территориальных органах. Сообщается, что ОМОН начал стрелять холостыми по протестующим. По данным СМИ, в Жодино и в Лиде ОМОН опустил щиты, а в Барановичах ОМОН отступил против толпы.

В Минске люди стоят лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа.

В Минске люди стоят лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа. pic.twitter.com/3ZXPP2AbL6 — Андрей Скляров (@nagletssklyarov) August 9, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека.

В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ.

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.