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  • В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован
10 августа 2020, понедельник, 01:13 251
Политика 2020-08-10T01:13:08+03:00
Українські Новини
В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован

В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован

Ольга Фандорина
Беларусь, Минск, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

Сегодня, 10 августа, ночью по всей Беларуси десятки тысяч людей выходят с акциями протеста против фальсификаций на выборах президента Беларуси. В Минске на улице Кальварийской возле Каскада милиционеры стреляли резиновыми пулями, в многих городах Беларуси проходят массовые задержания. Об этом сообщает Белсат

МВД Беларуси сообщает об организации работы оперативных штабов как в министерстве, так и во всех территориальных органах. Сообщается, что ОМОН начал стрелять холостыми по протестующим. По данным СМИ, в Жодино и в Лиде ОМОН опустил щиты, а в Барановичах ОМОН отступил против толпы. 

В Минске люди стоят лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа.

Как сообщали Українські Новини, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека.

В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.

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