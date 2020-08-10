В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован

Сегодня, 10 августа, ночью по всей Беларуси десятки тысяч людей выходят с акциями протеста против фальсификаций на выборах президента Беларуси. В Минске на улице Кальварийской возле Каскада милиционеры стреляли резиновыми пулями, в многих городах Беларуси проходят массовые задержания. Об этом сообщает Белсат. МВД Беларуси сообщает об организации работы оперативных штабов как в министерстве, так и во всех территориальных органах. Сообщается, что ОМОН начал стрелять холостыми по протестующим. По данным СМИ, в Жодино и в Лиде ОМОН опустил щиты, а в Барановичах ОМОН отступил против толпы. В Минске люди стоят лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа. В Минске люди стоят лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа. pic.twitter.com\/3ZXPP2AbL6 — Андрей Скляров (@nagletssklyarov) August 9, 2020 Как сообщали Українські Новини, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека. В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ. Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.