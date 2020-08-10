В центре Минска прогремели несколько взрывов, силовики получили подкрепление

В Беларуси масштабными протестами завершился основной день голосования на выборах президента республики, в стране закрыты станции метро и не работает интернет, из всех городов Беларуси известны случаи протестов, задержаний и стрельбы милиционеров по протестующим. Об этом сообщает TUT.BY.

В столице для разгона стихийных выступлений применяют водометы и светошумовые гранаты. МВД сообщает, что весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы. В центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы прогремели взрывы.

В Минске во время выборов и протестов после них задержали 47 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По информации правозащитников, еще семь жителей Минска не выходят на связь с 8 августа.

В регионах, по подсчетам "Вясны", задержали 119 человек. Часть из них — наблюдатели. Еще двое человек также не выходят на связь с 8 августа.

Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит сейчас в Беларуси. Сил! 🇧🇾✊🏻 pic.twitter.com/B4zmFhbTnu — леззи (@lezzy73) August 9, 2020

Как сообщали Українські Новини, оппозиция Беларуси собрала сегодня ночной митинг

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Уже вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками.

В центре Минска на улицы вышли десятки тысяч людей, транспорт парализован.

Президенты Польши и Литвы призвали Лукашенко придерживаться демократии.