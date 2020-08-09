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09 августа 2020, воскресенье, 20:47 244
Европа 2020-08-09T20:48:06+03:00
Українські Новини
Оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг, голосование в Минске продолжается

Оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг, голосование в Минске продолжается

Ольга Фандорина
Выборы, Беларусь, Минск, выборы в Беларуси
Центр Минска. Фото: Страна
Центр Минска. Фото: Страна

После того, как стали известны результаты национального exit poll, по результатам которого с огромным отрывом лидирует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, оппозиционные партии республики Беларусь собирают митинг на вечер 9 августа. 

Также голосование в Минске продолжится из-за очередей на участках, сообщается в ЦИК Беларуси, передает БЕЛТА.

Организаторы митинга пользуются для информационной поддержки протестующих мессенджером Telegram, где также уже опубликованы памятки для протестующих.

В Минске назначен сбор в 20:00-20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.

"Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!", - пишут телеграм-каналы.

В регионах план такой: 20:00-20:30 — общий сбор на центральных площадях каждого из городов.

Также сообщается, что закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.

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