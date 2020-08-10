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10 серпня 2020, понеділок, 02:21 8
Європа 2020-08-10T02:25:44+03:00
Українські Новини
В центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення

В центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення

Ольга Фандорина
Білорусь, Мінськ, Вибори у Білорусі, Протести у Білорусі

У Білорусі масштабними протестами завершився основний день голосування на виборах президента республіки, в країні закриті станції метро і не працює інтернет, з усіх міст Білорусі відомі випадки протестів, затримань і стрільби міліціонерів по протестувальниках. Про це повідомляє TUT.BY.

В столиці для розгону стихійних виступів застосовують водомети і світлошумові гранати. МВС повідомляє, що весь особовий склад білоруської міліції переведений на посилений режим, залучені додаткові сили. В центрі Мінська на перетині проспекту Машерова і Сторожовской вулиці пролунали вибухи.

В Мінську під час виборів і протестів після них затримали 47 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За інформацією правозахисників, ще сім жителів Мінська не виходять на зв'язок з 8 серпня.

В регіонах, за підрахунками "Вясна", затримали 119 осіб. Частина з них — спостерігачі. Ще двоє людей також не виходять на зв'язок з 8 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Центрвиборчком Білорусі визнав такими, що відбулися, вибори президента, які проходять в неділю, 9 серпня.

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