В центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення

У Білорусі масштабними протестами завершився основний день голосування на виборах президента республіки, в країні закриті станції метро і не працює інтернет, з усіх міст Білорусі відомі випадки протестів, затримань і стрільби міліціонерів по протестувальниках. Про це повідомляє TUT.BY.

В столиці для розгону стихійних виступів застосовують водомети і світлошумові гранати. МВС повідомляє, що весь особовий склад білоруської міліції переведений на посилений режим, залучені додаткові сили. В центрі Мінська на перетині проспекту Машерова і Сторожовской вулиці пролунали вибухи.

В Мінську під час виборів і протестів після них затримали 47 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За інформацією правозахисників, ще сім жителів Мінська не виходять на зв'язок з 8 серпня.

В регіонах, за підрахунками "Вясна", затримали 119 осіб. Частина з них — спостерігачі. Ще двоє людей також не виходять на зв'язок з 8 серпня.

Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит сейчас в Беларуси. Сил! 🇧🇾✊🏻 pic.twitter.com/B4zmFhbTnu — леззи (@lezzy73) August 9, 2020

Як повідомляли Українські Новини, Центрвиборчком Білорусі визнав такими, що відбулися, вибори президента, які проходять в неділю, 9 серпня.

Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенкц - 15-16%.

Вже ввечері 9 серпня з Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидають пляшками.

У центрі Мінська міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини.

Президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка дотримуватися демократії.