Президенты Польши и Литвы призвали Лукашенко придерживаться демократии

Президенты Польши и Литвы выступили с совместным заявлением в связи с президентскими выборами в Беларуси и связанными с этим протестами 9 августа. Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши Анджея Дуды.

Президенты считают, что "диалог - это всегда лучший способ обеспечить социальное развитие и обсудить реформы и политические действия".

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в заявлении президентов.

Как сообщали Українські Новини, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления.



Также центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход.

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.



Ранее в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.