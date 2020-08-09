Выборы в Беларуси: в Минск стянули военную технику, а также наблюдаются перебои с интернетом

В то время, как в Беларуси сегодня проходят президентские выборы, наблюдаются ограничения свободы передвижения на избирательных участках и улицах. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", передают Українські Новини.

В связи с президентскими выборами милиция работает в усиленном режиме.

Также на въезде в Минск стоит машина ГАИ, две военные машины, люди в бронежилетах, балаклавах и шлемах. Скорость проезда там уменьшили до 20 км / час.

Кроме того, оцеплен Дом правительства. В центре Минска также огородили дворец торжественных событий Дворец Республики и Дворец профсоюзов.

Также наблюдаются проблемы с доступом к сайту Еврорадио с утра 9 августа. Об этом рассказал главный редактор Павел Свердлов.

"С 8 часов утра часть редакции, находящаяся в Беларуси, не может зайти на сайт. Наши читатели также жалуются, что сайт недоступен. Сайт открывается из-за границы. Скорее всего, это не DDoS-атака, а своего рода блокировка точек", – говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи жалуются на работу сервисов VPN и TOR, социальных сетей Twitter и Telegram, сервисов Google.

Ранее Українські Новини сообщали, во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования.

Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз.