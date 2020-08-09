В центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками

В Минске, где действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов, начались первые столкновения с силовиками. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

"В центре Минска десятки тысяч людей. В отдельных точках происходят стычки, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления", - говорится в сообщении.



Tut.by сообщает со ссылкой на очевидцев, что в районе проспекта силовики применяют светошумовые гранаты. О столкновениях на проспекте Победителей также сообщает ТАСС.



По его данным, там собрались "около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны".









В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020





Как сообщали Українські Новини, в Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ.

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.



