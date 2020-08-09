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  • В центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками
09 августа 2020, воскресенье, 23:00 981
Мир 2020-08-09T23:01:30+03:00
Українські Новини
В центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками

В центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками

Валерия Драгомирова
Беларусь, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

В Минске, где действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов, начались первые столкновения с силовиками. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

"В центре Минска десятки тысяч людей. В отдельных точках происходят стычки, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления", - говорится в сообщении. 

Tut.by сообщает со ссылкой на очевидцев, что в районе проспекта силовики применяют светошумовые гранаты. О столкновениях на проспекте Победителей также сообщает ТАСС.

По его данным, там собрались "около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны". 





Как сообщали Українські Новини, в Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.

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