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03 августа 2020, понедельник, 15:57 63
Силовые структуры 2020-08-03T15:57:08+03:00
Українські Новини
СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве

СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве

Елена Новикова
СБУ, Террорист, Прокуратура, захват заложников, террористический акт, Открытие дела
Захват террориста. Фото: СБУ
Захват террориста. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В связи с сообщением о подготовке теракта в помещении банка в центре Киева начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт", - сказала она.

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по делу.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

По информации СМИ, террорист захватил в заложники начальника отделения банка.

Также Сухроб Каримов требовал СМИ и прямой эфир.

Кроме того, из-за захвата АО "Универсал банка" силовики были вынуждены перекрывать центр столицы.

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