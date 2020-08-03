СБУ відкрила справу за статтею "Теракт" через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею "Теракт" через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

"У зв'язку з повідомленням про підготовку теракту в приміщенні банку в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу - терористичний акт", - сказала вона.

Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у справі.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо".

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звуть Карімов Сухроб Рахманович, а народився він 25.03.1988 р.

За інформацією ЗМІ, терорист захопив в заручники начальника відділення банку.

Також Сухроб Карімов вимагав ЗМІ і прямий ефір.

Крім того, через захоплення АТ "Універсал банку" силовики були змушені перекривати центр столиці.