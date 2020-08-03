СБУ задержала угрожавшего взрывом в Универсал Банке в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала угрожавшего взрывом в АО "Универсал Банк" в Киеве Сухраба Каримова.

Об этом заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь завил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Операция проведена успешно, злоумышленник задержан", - сказал он.

Пунь отметил, что операцию проводила Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией.

"По предварительной информации, у злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель, причем от портфеля был какой-то непонятный провод привязан к его ноге", - отметил Сергей Пунь.

Ранее полиция сообщала о том, что у мужчины в рюкзаке находится бомба.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана.

По информации СМИ, террорист захватил в заложники начальника отделения банка.

Также террорист требовал СМИ и прямой эфир.

Кроме того, из-за захвата банка силовики перекрывали центр Киева.