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03 августа 2020, понедельник, 13:34 1205
Происшествия 2020-08-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
Террорист захватил в заложники одного человека - начальника отделения банка, - СМИ

Террорист захватил в заложники одного человека - начальника отделения банка, - СМИ

Ольга Фандорина
Киев, Террорист, Спецоперация, захват заложников
Захват заложника. Фото: strana.ua
Захват заложника. Фото: strana.ua

В заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо", по предварительной информации, один человек. Это начальник отделения "Универсал-банка". Об этом сообщает "Страны". 

Кроме начальника отделения банка, о других заложниках по состоянию на 13:15 понедельника не сообщается.

Полиция начала спецоперацию после того, как в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел  взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

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