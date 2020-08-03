Террорист захватил в заложники одного человека - начальника отделения банка, - СМИ

В заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо", по предварительной информации, один человек. Это начальник отделения "Универсал-банка". Об этом сообщает "Страны".

Кроме начальника отделения банка, о других заложниках по состоянию на 13:15 понедельника не сообщается.

Полиция начала спецоперацию после того, как в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.