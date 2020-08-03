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03 августа 2020, понедельник, 14:48 121
Силовые структуры 2020-08-03T14:57:22+03:00
Українські Новини
Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве террорист требует СМИ и прямой эфир

Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве террорист требует СМИ и прямой эфир

Надежда Комендантова
Террорист, Заложники, Зорян Шкиряк, Антон Геращенко, захват заложников, захват отделения банка
Территорию вокруг бизнес-центра оцепила полиция. Фото: Страна
Территорию вокруг бизнес-центра оцепила полиция. Фото: Страна

Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве мужчина требует СМИ и прямой эфир.

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Национальная полиция Украины быстро установила личность террориста, который захватил помещение банка. Это гражданин иностранного государства. На данный момент он сообщил, что у него есть взрывчатка, которая привязана к его ноге, и угрожает ее взорвать. Он требует СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление", - написал он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что по предварительной информации, мужчина является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович 1988 года рождения.

"Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - добавил он.

Шкиряк добавил, что терроризм - это вопрос Службы безопасности Украины, а подразделения МВД находятся на месте происшествия и четко выполняют все возложенные на них функции.

Как сообщали Українськi Новини, мужчина угрожает взрывом в АО "Универсал Банк" в Киеве.

В заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо"один человек.

Тем временем, центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение.

Также появилось фото террориста с заложницей.

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Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве террорист требует СМИ и прямой эфир
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