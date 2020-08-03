Центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение

Из-за террориста, захватившего в заложники людей в бизнес-центре Леонардо по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, в центре Киева образовались пробки и тянучки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались в центре Киева. Движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, на улицах Хрещатик, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Басейной, Большой Житомирской, Олеся Гончара.

Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Пробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

Также пробка традиционно образовалась на проспекте Степана Бандеры из-за дорожных работ на пересечении с улицей Богатырской, а также на Олени Телиги в направлении центра.

Киев сковали пробки 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

Не торопится движение также и на Подоле. Загружена улица Набережно-Крещатицкая, Константиновская, Нижний Вал, Глыбочицкая.

Центр Киева "застрял" в пробках. Фото: infoportal.kiev.ua

Также водителям придется потратить время в районе станции метро Академгородок в обоих направлениях, на проспекте Леся Курбаса, и на Большой Окружной в районе рынка "Столичный".

Пробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

При том, что дороги на Левом берегу относительно свободны, загружен Южный мост в районе метро Славутич в обоих направлениях.

Как сообщали Українські Новини, в заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо", по предварительной информации, один человек.

Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.