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27 июля 2020, понедельник, 22:17 1185
Силовые структуры 2020-07-27T23:00:03+03:00
Українські Новини
Взорвался газовый баллон: установлена причина взрыва в многоэтажке на Подоле

Взорвался газовый баллон: установлена причина взрыва в многоэтажке на Подоле

Надежда Комендантова
Газ, Взрыв, Взрыв газа, Нацполиция, газовый баллон, взрыв в многоэтажке
Баллон с газом. Фото: pixabay
Баллон с газом. Фото: pixabay

Причиной взрыва без жертв, который произошел на лестничной клетке в многоэтажном доме в Подольском районе Киева, стал газовый баллон.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники газовой службы установили, что взорвался газовый баллон между первым и вторым этажом возле мусоропровода", - сказал собеседник.

По его словам, на данный момент неизвестно, как он там оказался и кому принадлежит.

От взрыва пострадала лестничная клетка и выбиты окна на двух этажах.

Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.

Ранее, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей ,16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыважителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Погибли 4 человека.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. А в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку.

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