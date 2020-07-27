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27 липня 2020, понеділок, 22:17 5
Силові структури 2020-07-27T23:00:03+03:00
Українські Новини
Вибухнув газовий балон: встановлено причину вибуху в багатоповерхівці на Подолі

Вибухнув газовий балон: встановлено причину вибуху в багатоповерхівці на Подолі

Надежда Комендантова
Газ, вибух, Вибух у житловому будинку, Поділ, вибух у багатоповерхівці
Балон з газом. Фото: pixabay
Балон з газом. Фото: pixabay

Причиною вибуху без жертв, який стався на сходовому майданчику в багатоповерховому будинку в Подільському районі Києва, став газовий балон.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Співробітники газової служби встановили, що вибухнув газовий балон між першим і другим поверхом біля сміттєпроводу", — сказав співрозмовник.

З його слів, наразі невідомо, як він там опинився і кому належить.

Від вибуху постраждав сходовий майданчик і вибито вікна на двох поверхах.

Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку.

Раніше, 21 червня, у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів ,16 квартир зруйновано і 40 пошкоджено внаслідок вибуху мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Загинули 4 людини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві. А в "Київгазі" підтвердили, що знімали в червні лічильники на перевірку.

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