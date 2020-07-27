Вибухнув газовий балон: встановлено причину вибуху в багатоповерхівці на Подолі

Причиною вибуху без жертв, який стався на сходовому майданчику в багатоповерховому будинку в Подільському районі Києва, став газовий балон. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Співробітники газової служби встановили, що вибухнув газовий балон між першим і другим поверхом біля сміттєпроводу", — сказав співрозмовник. З його слів, наразі невідомо, як він там опинився і кому належить. Від вибуху постраждав сходовий майданчик і вибито вікна на двох поверхах. Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку. Раніше, 21 червня, у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів ,16 квартир зруйновано і 40 пошкоджено внаслідок вибуху мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Загинули 4 людини. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві. А в "Київгазі" підтвердили, що знімали в червні лічильники на перевірку.