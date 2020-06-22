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22 июня 2020, понедельник, 11:35 1842
Происшествия 2020-06-22T13:31:05+03:00
Українські Новини
Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД

Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД

Анна Рудык
Взрыв, Взрыв в Киеве, пострадавшие при взрыве, взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор

16 квартир разрушены и 40 повреждены в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи", - сказано в нем.

По состоянию на 9:00 на месте чрезвычайной ситуации найдены 3-е погибших людей (две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

В настоящее время судьба 2-х мужчин 1976 и 1967 года остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного обнаружения людей.

Силами ГосЧС во взаимодействии с коммунальными службами города осуществлена разведка завала на наличие живых людей с привлечением кинологических расчетов, укреплены межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи (установлены металлические распорки), проведена разборка завала с 6 по 5 этажи, продолжается разборка завала на 4 этаже.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи ГосЧС оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

52 жителя поврежденного подъезда №6 размещены в школе-интернате №12 и общежитии "Укрзализныци", организовано питание.

Жителям близлежащего подъезда №5 (зарегистрирован 71 человек) в сопровождении спасателей разрешено забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости и предложено расселиться в школе-интернате №12.

Работники Нацполиции и военнослужащие Нацгвардии обеспечивают правопорядок, охрану дома и прилегающей территории.

Всего для проведения работ привлечено более 460 работников и 70 единиц техники, в том числе от ГосЧС - около 170 бойцов и 30 единиц техники.

Правоохранители устанавливают причины взрыва.

Предварительно, данное событие будет классифицирована как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как сообщали Українськi Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. 

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Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД
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