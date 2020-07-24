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24 июля 2020, пятница, 22:50 46
Силовые структуры 2020-07-24T23:12:07+03:00
Українські Новини
Из-за луцкого террориста СБУ усилят меры безопасности в Киеве

Из-за луцкого террориста СБУ усилят меры безопасности в Киеве

Кира Молчанова
СБУ, Терроризм, Теракты, меры безопасности, повышенные меры безопасности
Киев. Фото: КГГА
Киев. Фото: КГГА

Служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны. Как отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, происходит постоянная координация между службой, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью", - говорится в нем.

Головаш указал, что Служба обращает особое внимание на безопасность в столичном регионе "независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей".

"...именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - подчеркнул он.

Головаш указал, что после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра (АТЦ) при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, согласно "Положению о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий", утвержденному постановлением № 92 Кабинета Министров от 18.02.2016.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

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