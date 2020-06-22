Взрыв на Позняках: в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку

Газораспределительная компания "Киевгаз" создала комиссию для выяснения причины взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. Об этом говорится в сообщении "Киевгаза", передают Українські Новини. В нем отмечается, что бригада аварийной службы 104 выехала на место аварии, как только на экстренный номер 104 поступило сообщение о взрыве. "Сейчас наши сотрудники помогают выяснять причину трагедии: предоставили всю необходимую информацию и документацию, которая поможет в расследовании. Мы создали комиссию внутри компании для выяснения обстоятельств аварийной ситуации", - подчеркнули в "Киевгазе". В свою очередь в компании подчеркнули, что дом по улице Соломии Крушильницкой газифицирован на 20% и работники "Киевгаза" на протяжении июня снимали счетчики в данном доме на плановую проверку. При этом окончательные выводы будут сделаны Государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщали Українськi Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей. Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. 3 человека погибли и 5 травмированы в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. 16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва.