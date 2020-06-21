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21 июня 2020, воскресенье, 15:39 433
Силовые структуры 2020-06-21T16:15:01+03:00
Українські Новини
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве

Надежда Комендантова
Уголовное дело, Взрыв газа, Нацполиция, Взрыв в Киеве, пожарная безопасность, взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор

В то время, как в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в жилом доме в Киеве, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини. 

Отмечается, что взрыв произошел 21 июня в 10:00 в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в ​​Киеве, в результате погибли 2 человека.

По данным Нацполиции, происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. 

На данный момент на месте работают полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться  любой момент.

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики

Тем временем, появилось видео разрушенных квартир с высоты

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